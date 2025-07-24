ناصري: مجلس الأمة صادق على 15 نصا قانونيا خلال هذه العهدة البرلمانية

قال رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، أن مفهوم الدولة الحديثة لاينطوي على المؤسسات فقط بل يتعلق بمشروع مجتمع متكامل.

وأضاف ناصري خلال اختتام الدورة البرلمانية العادية الرابعة 2024/2025، أن مجلس الأمة صادق على 15 نصا قانونيا خلال هذه العهدة البرلمانية.

وأكد ناصري، أن هذه الروح المتميزة وعالية الهمة، ينبغي أن تبقى دوماً هي الجامعة بين أبناء شعبنا الشهم الأبي. والعروة الوثقى التي تلتقي فيها صفوفه، في سبيل التفاني في خدمة الوطن العزيز بعزيمة البذل وإرادة العطاء. وفي كنف التمسك والإلتزام بثوابته ودعائم مقوماته، ومرجعيته التاريخية المعبر عنها في بيان أول نوفمبر 1954 الخالد. في عالم مضطرب متعدد الأزمات، يتجدد بسرعة ويعج بمختلف التحديات والرهانات.

كما جدّد ناصري إلتزامه الراسخ بروح المسؤولية الدستورية، وعزمي الصادق وإرادته القوية في ترقية وتمتين فضيلة التنسيق والتشاور والتعاون مع المجلس الشعبي الوطني هذا الشريك الدستوري الذي يتكامل مع مجلس الأمة في الوظيفة التشريعية. إيمانا بأن التناسق والتكامل بين غرفتي البرلمان يعد ركيزة جوهرية لتعزيز العمل الؤسساتي وترسيخ دولة القانون. وتجسيدا فعليا لمبادئ الديمقراطية التشاركية التي ينص عليها دستور الجمهورية.

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