ناصري: مراجعة القانون المتعلق بالتعمير وسياسة المدينة

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري، عن لجوء القطاع لتحيين الإطار التنظيمي من خلال مراجعة القانون المتعلق بالتعمير وسياسة المدينة.

وأكد ناصري، اليوم الثلاثاء خلال كلمة ألقاها في ملتقى وطني حول تقييم نشاطات القطاع، أنه وإستنادا لتعليمات رئيس الجمهورية، سيسمح هذا التحيين للإطار التنظيمي بإدراج الأبعاد البيئية الطبيعة وكذا الإجتماعية على ضوء المكتسبات المحققة على صعيد مبادئ الأهداف التنمية المستدامة.

وأوضح ناصري أن ذلك سيتم لضمان الإنصاف والعدل الإجتماعي، من خلال إعتماد القطاع على تكثيف الجهود من أجل وضع آليات جديدة لضمان فعاليةالتعمير واحتياجات المواطنين.