ناصري: مظاهرات 11 ديسمبر أكد فيها الشعب إلتحامه بثورته

قال عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، أن الذكرى الـ 65 لمظاهرات 11 ديسمبر، هي تلك المحطة التي أكد فيها الشعب إلتحامه بثورته وأفشل المناورات الكولونيالية.

ونشر عزوز ناصري، عبر حسابه الخاص على منصة x، تغريدة بمناسبة ذكرى مظاهرات 11 ديسمبر 1960، جاء فيها: “في الذكرى الـ 65 لمظاهرات 11 ديسمبر، نحيي تلك المحطة التي أكد فيها الشعب التحامه بثورته وأفشل المناورات الكولونيالية. ليجدد اليوم التزامه واصطفافه حول قيادته حفاظاً على وحدة الوطن وسلامته. في مواجهة كل أشكال وأساليب الاستدمار الجديد. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار.”

