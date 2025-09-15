ناصري: معرض التجارة البينية سانحة لتأكيد انتماء الجزائر الإفريقي

تم اليوم الإثنين، افتتاح الدورة البرلمانية العادية 2025- 2026 في مجلس الأمة.

وتوجّه رئيس مجلس الأمة عزوز ناصري خلال كلمته الافتتاحية، للوزير الأول سيفي غريّب بأخلص التهاني والتبريكات على تنصيبه وزيرا أول. قائلا “حريصون كل الحرص على تكريس التشاور والتعاون”. “من أجل مواجهة التحديات المفروضة خدمة للبلد والشعب”.

وأكد ناصري، أن الدورة البرلمانية جاءت في أعقاب النجاح الباهر للقمة الإفريقية للتجارة البينية. والتي أكدت من خلالها الجزائر على تحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي والاندماج القاري.

وأشار رئيس مجلس الأمة، إلى أن المعرض كان سانحة لتأكيد انتماء الجزائر الإفريقي وحرصها على الالتزام بمبادئ حسن الجوار.

وأكد ناصري، أن افتتاح الدورة العادية للبرلمان نريده انفتاحا إفريقيا لكسب الرهانات والتحديات. قائلا “الجزائر أكدت بقيادة رئيس الجمهورية على تمسكها بترقية التكامل الاقتصادي الإفريقي”. و”تحقيق الاندماج القاري”.