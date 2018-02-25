ناصري مهدد بالإيقاف لعام كامل من الإتحاد الأوروبي

يتجه الإتحاد الأوربي لكرة القدم، لإيقاف الدولي الفرنسي سمير ناصري، لمدة عام كامل، بعد الكشف عن تحقيقات أكدت تعاطيه مواد منشطة.

وكشفت صحيفة “فرانس فوتبول” الفرنسية، أن الإتحاد الأوربي، قد يرسم هذه العقوبة والتي قد تصل لأربعة سنوات، خلال الساعات القليلة القادمة.

وهذا، بعد أن كشفت الوكالة الإسبانية لمكافحة المنشطات “ايبساد”، عن تلقي ناصري، لجرعات دواء منشط خلال فترة علاجه، عندما كان لاعبا لنادي اشبيلية.

حيث كشف الطبيب الأمريكي الذي أشرف على علاج ناصري، عن منحه جرعات دواء عبر الوريد، للحفاظ على لياقته، ما يتنافى وقوانين الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

العقوبة المهدد بها سمير ناصري (30 عاما)، ستحرمه من الإنظمام لنادي لاس بالمس، الذي يتواجد في مفاوضات معه منذ فسخ عقده مع أنطاليا سبور التركي.