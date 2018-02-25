ناصري موقوف لـ 6 أشهر بسبب المنشطات

عاقب الإتحاد الأوروبي لكرة القدم، الدولي الفرنسي، سمير ناصري، بالإيقاف لـ6 أشهر، بسبب تورطه في قضية تعاطي منشطات.

وكشفت صحيفة “فرانس فونتبول” الفرنسية، أن ناصري، كان مهددا بعقوبة الإيقاف لأربع سنوات، قبل أن يصدر في الأخير قرار إيقافه لـ6 أشهر فقط.

وجاءت هذه العقوبة، بعد تأكيد مركز مكافحة المنشطات الإسباني (إيبساد)، تلقي ناصري لدواء منشط خلال فترة علاجه، عندما كان لاعبا لنادي إشبيليا.

وعلى إثر هذه العقوبة، لن يتنقل ناصري، لنادي لاس بالماس، الذي كان في اتصالات معه، بعد فسخ عقده مع أنطاليا سبور التركي.