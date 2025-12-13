ناصري: نحيي المنتخب المحلي على أدائه المُميز وروحه العالية

حيا عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، المنتخب الوطني المحلي “أ” على خروجه المشرّف من كأس العرب قطر 2025.

ونشر رئيس مجلس الأمة، تغريدة عبر حسابه الخاص على منصة X، جاء فيها: “تحية فخر واعتزاز لمنتخبنا الوطني المحلي “أ”. على خروجه المشرّف من كأس العرب قطر 2025، بعد أداء مميز وروح عالية عكست قيمة القميص الوطني. كل التنويه للجمهور الوفي على دعمه المتواصل، وللطاقم الفني بقيادة الناخب الوطني مجيد بوقرة. على العمل الجاد وروح المسؤولية القادم أفضل بإذن الله”

