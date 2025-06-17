ناصري: نعتز بجهود الجزائر في مواجهة ظاهرة التصحر والجفاف

عبر رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، عبر تغريدة له والمنشورة على حسابه على منصة X عن اعتزازه بالجهود التي تبذلها الجزائر لمواجهة ظاهرة التصحر والجفاف، كما حيا المديرية العامة للغابات.

وجاء في تغريدة رئيس مجلس الأمة، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف “في اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف. نعتز بالجهود التي تبذلها الجزائر في مواجهة هذه الظاهرة المخيفة. تحية تقدير للمديرية العامة للغابات وكل المساهمين في تجسيد مقاربة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. عبر إعادة تأهيل السد الأخضر ببعد اقتصادي جديد، يحيي الأرض ويخلق الثروة”.

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