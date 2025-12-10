ناصري: نُجدّد التزام الجزائر بحماية الحقوق والحريات وفق مبادئ الشرعية وسيادة القانون

أكد عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، على التزام الجزائر بحماية الحقوق والحريات وصون كرامة المواطن وفق مبادئ الشرعية وسيادة القانون.

ونشر رئيس مجلس الأمة، عبر حسابه الخاص بمنصة X، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان. تغريدة جاء فيها: “بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، نُجدّد التزام الجزائر بحماية الحقوق والحريات وصون كرامة المواطن وفق مبادئ الشرعية وسيادة القانون”.

وأضاف “ونرفض بشدة سياسة الكيل بمكيالين وكل توظيف سياسوي أو انتقائي لملف حقوق الإنسان. التي تبقى قيماً كونية يجب احترامها بعيداً عن الحسابات الضيقة”.

