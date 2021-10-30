ناصري يأمر بتسريع أشغال إصلاح قناة المياه ببئر خادم

تفقد وزير الأشغال العمومية كمال ناصري رفقة وزير الموارد المائية والأمن المائي وكذا والي ولاية الجزائر، أشغال إصلاح قناة المياه على مستوى الطريق الوطني رقم 1 ببئر خادم.

وأعطى الوزير تعليمات بضرورة الإسراع في وتيرة العمل دون توقف، من أجل إعادة حركة المرور في أقرب الآجال.

كما شدد الوزير، على ضرورة الحرص على نوعية الأشغال والمتابعة الدقيقة لها.

وجاء هذا، بعدما تلقى الوزير، عرضا مفصلا حول الأشغال وكيفيات التدخل.

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