ناصري يؤكد على التنسيق بين المؤسسات الوطنية لإنجاح مسعى “الجزائر المنتصرة”

استقبل عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس، كريم خلفان، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة.

وخلال اللقاء، أكد رئيس مجلس الأمة على أهمية التنسيق البنّاء بين مختلف المؤسسات الوطنية في إطار الديمقراطية التشاركية. بما يسهم في إنجاح مسعى “الجزائر المنتصرة” وترسيخ نهج الحوكمة الرشيدة وتقوية مسار الإصلاحات الوطنية.

من جهته، عبّر خلفان عن استعداد السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي يشرف عليها، لمواصلة فتح قنوات الحوار والتشاور مع كل المؤسسات الدستورية الوطنية، بما يضمن تعزيز الممارسة الديمقراطية وترسيخ ثقافة المشاركة والمسؤولية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور