استقبل وزير الأشغال العمومية كمال ناصري، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة، سفير جمهورية إندونيسيا بالجزائر، الذي أدى له زيارة مجاملة.

ناصري يبحث تطوير التعاون مع إندونيسيا في مجال الأشغال العمومية

وتندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز وتطوير سبل التعاون والشراكة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية إندونيسيا في مجال الأشغال العمومية.

وحسب بيان للوزارة، فقد تمحورت المحادثات حول العناصر الأساسية للتعاون والشراكة بين الجزائر وإندونيسيا، والوسائل المساعدة على تطويرها.

كما استعرضا العديد من النقاط ذات الاهتمام المشترك.

وفي الأخير، أشاد الوزير والسفير بمستوى العلاقات الجيدة والمتينة التي تربط البلدين.

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تنصيب اللجنة القطاعية المكلفة بتجسيد إنجاز الطريق البري الذي يربط تندوف والزويرات الموريتانية

أشرف وزير الأشغال العمومية كمال ناصري الاثنين الماضي، بمقر الوزارة، على تنصيب اللجنة القطاعية المشتركة. المكلفة بتجسيد إنجاز الطريق البري الذي يربط مدينة تندوف الجزائرية ومدينة الزويرات الموريتانية على مسافة ما يقارب 800 كلم.

كما جرى ذلك بحضور المدير العام للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية.

هذا التنصيب، جاء بعد التوقيع يوم 28 ديسمبر 2021 على مذكرة تفاهم في مجال الأشغال العمومية. بين وزير الأشغال العمومية كمال ناصري ممثلا للحكومة الجزائرية. ووزير التجهيز والنقل محمدو أحمدو امحيميد ممثلا للحكومة الموريتانية، والذي يقضي بإنجاز هذا الطريق الاستراتيجي والهام.

كما شارك في هذا الاجتماع، ممثلي القطاعات الآتية: وزارة الدفاع الوطني، وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وزارة المالية، وزارة الطاقة والمناجم، ممثل عن ولاية تندوف، المديرية العامة للجمارك والبنك الوطني الجزائري.