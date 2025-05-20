ناصري يترأس أول اجتماع

ترأس رئيس مجلس الأمة عزوز ناصري، اليوم الثلاثاء، اجتماعا تنسيقيا تشاوريا مع رؤساء المجموعات البرلمانية، خصص لمناقشة المسائل المتعلقة بتسيير شؤون المجلس والنظر في رزنامة عمله خلال الفترة القادمة.

وفي تصريح للصحافة عقب الاجتماع، أوضح رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي، ساعد عروس، ممثلا عن المجموعات البرلمانية الأخرى، أن هذا الاجتماع الأول مع رئيس المجلس بعد انتخابه أمس الاثنين. كان “تنسيقيا تشاوريا”.

كما تم تخصيص جدول أعماله لـ”دراسة كافة المسائل ذات الأهمية والتي لها علاقة بتسيير شؤون المجلس، إلى جانب النظر في رزنامة نشاطاته خلال الفترة المقبلة”.

وبالمناسبة، استمع ناصري إلى انشغالات رؤساء المجموعات البرلمانية وتدخلاتهم ومقترحاتهم بهذا الخصوص.كما “حرص على طرح جملة من الحلول التي من شأنها توفير أحسن الظروف لسير عمل مجلس الأمة” وفقا لعروس.

كما لفت، في ذات السياق، إلى أن الاجتماع “أولى أهمية كبيرة للقوانين المستعجلة وتلك التي ستطرح على طاولة المجلس للمناقشة”, مشيرا إلى أن السيد ناصري “أسدى تعليمات صارمة بضرورة التنسيق والعمل المشترك للنظر في تلك القوانين”.

وفي هذا الشأن، أبرز رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي “التوافق الكبير” الذي انتهى إليه الاجتماع حول مجمل المسائل التي تهم المجلس وبرنامج عمله مستقبلا