ناصري يترأس اجتماعًا تشاوريًا لبرلمانات الدول الإسلامية

ترأس اليوم، الأحد، رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، اجتماعًا تشاوريًا لبرلمانات الدول الإسلامية الأعضاء في اتحاد مجالس منظمة التعاون الإسلامي.بجنيف السويسرية.

وحسب بيان للمجلس فقد نظم الإجتماع، قبيل افتتاح الجمعية 151 للاتحاد البرلماني الدولي. وخصص لتبادل وجهات النظر بغرض تبني موقفا موحدا بشأن القضايا. ذات الاهتمام المشترك للدول الإسلامية.

وأكد رئيس مجلس الامة على الحرص على ابقاء جذوة القضية الفلسطينية. مشتعلة في هذا المنبر البرلماني الدولي، واستغلال الزخم الدولي الداعم للقضية.