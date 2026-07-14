ناصري يتوجه إلى قطر لتقديم واجب العزاء في وفاة الأمير حمد بن خليفة آل ثاني

توجه صبيحة اليوم الثلاثاء، عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى دولة قطر، لتقديم واجب العزاء إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، إثر وفاة والده، الأمير حمد بن خليفة آل ثاني.

وحسب بيان لمجلس الأمة، عزوز ناصري سيكون مرفوقاً بكل من سعيد سعيود، وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل. اللواء محمد الصالح بن بيشة، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، إلى جانب البروفيسور مخلوف ساحل، رئيس ديوان رئيس مجلس الأمة، وإحسان الناعوق، مدير دول المشرق و جامعة الدول العربية بالنيابة بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور