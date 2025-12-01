ناصري يثمن قرارات الرئيس تبون بمجلس الوزراء الأخير

ثمن رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، اليوم الإثنين، القرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، خلال مجلس الوزراء الأخير، لا سيما ما يتعلق برفع الحد الأدنى المضمون للأجور ومنحة البطالة.

وقال ناصري، في كلمة ألقاها خلال جلسة علنية بمجلس الأمة، خصصت لعرض ومناقشة نص قانون المالية لسنة 2026، أن “هذه القرارات التاريخية وغير المسبوقة. تترجم حرص الدولة بقيادة رئيس الجمهورية. بصفته المؤتمن على مصالح الشعب والعارف بشؤونه. على العمل من أجل الرفع من مستوى معيشة المواطنين والاستجابة لتطلعاتهم”.

وأضاف بأن هذه القرارات “ستشكل بكل تأكيد، رصيدا مضاعفا يحسب لرئيس الجمهورية. ولسياسته القويمة، التي تبتغي خدمة المواطن وراحة المواطنين”.

كما نوه رئيس مجلس الأمة بأهمية المؤتمر الدولي حول جرائم الاستعمار في إفريقيا، الذي تحتضنه الجزائر منذ أمس الأحد، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، وبالتعاون مع الاتحاد الإفريقي.

وعبر ناصري عن “عظيم الفخر بالدور الريادي الذي تضطلع به الدبلوماسية الجزائرية في المرافعة لصالح الشعوب الافريقية ولصون الذاكرة الافريقية”. مضيفا أن “الماضي الذي عاشته إفريقيا لن يمحى مهما طال الزمن”.

يذكر أن مجلس الوزراء، المنعقد أمس الأحد برئاسة رئيس الجمهورية، قرر رفع الحد الأدنى المضمون للأجر من 20 ألف دينار إلى 24 ألف دج. ابتداء من جانفي 2026. ورفع منحة البطالة من 15 ألف دج إلى 18 ألف دج.