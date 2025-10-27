ناصري يحل بأنغولا للمشاركة في فعاليات القمة الثالثة لتمويل المنشآت من أجل التنمية في إفريقيا

حل عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، سهرة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025، بلواندا، عاصمة جمهورية أنغولا، للمشاركة، بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في فعاليات القمة الثالثة لتمويل المنشآت من أجل التنمية في إفريقيا والتي ستحتضنها العاصمة الأنغولية لواندا، في الفترة ما بين 28 و31 أكتوبر 2025.

ناصري، الذي كان مرفوقا بـ سلمة بختة منصوري، كاتبة دولة لدى وزير الخارجية مكلفة بالشؤون الإفريقية، كان في إستقباله بمطار كواترو فيفيريرو الدولي، كاتب الدولة للتعاون الدولي والجاليات الأنغولية دومينغوس كوستوديو فييرا لوبيز، و سعادة منير بوروبة، سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية انغولا.