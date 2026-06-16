ناصري يستحضر بفخر ملحمة خيخون ويُوجه رسالة للخضر

وجه رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، رسالة للمنتخب الوطني لكرة القدم، عشية لقائه المنتظر مع منتخب الأرجنتين، في افتتاح مشوار الخضر بنهائيات كأس العالم.

ونشر ناصري تغريدة عبر حسابه الخاص على منصة x، لدعم وتشجيع المنتخب الوطني بمناسبة مشاركته في كأس العالم، تزامنا والذكرى الـ 44 لملحمة خيخون.

وكتب ناصري: “محاربي الصحراء، وأنتم تستعدون لخوض غمار كأس العالم، حاملين آمال شعبٍ عظيم. نستحضر بفخر ملحمة خيخون، حين صنع أسلافكم التاريخ بفوزهم على ألمانيا الغربية. مؤكدين أن الإرادة الجزائرية قادرة على صنع المعجزات”.

وتمنى رئيس مجلس الأمة، كل التوفيق لمنتخبنا في رفع راية الجزائر عالياً وكتابة صفحة جديدة من المجد.