ناصري يستعرض واقع وآفاق التعاون مع سفيرة هولندا

إستقبل عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، صبيحة اليوم الأربعاء، آن اليزابيث لوفيما سعادة سفيرة مملكة هولندا لدى الجزائر، التي أدّت له زيارة مجاملة.

وذكر عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، بالعلاقات التاريخية بين الجزائر ومملكة هولندا بسعادة السفيرة. مؤكدا تطلع الجزائر بقيادة عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية إلى العمل مع الحكومة الهولندية الجديدة من أجل إعطاء دفع نوعي ومتجدد لمسار العلاقات الثنائية. في إطار من الثقة والإحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

الطرفان إستعرضا بالمناسبة، واقع وآفاق العلاقات “الجزائرية - الهولندية”. مشيران إلى ما يميزها من حوار سياسي قائم وإمكانات اقتصادية واعدة. وقد أكد عزوز ناصري أن الجزائر، انطلاقًا من ثوابت سياستها الخارجية التي تقوم على الواقعية السياسية والتوازن وحسن تقدير المصالح المتبادلة.

فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين، شدّد رئيس مجلس الأمة على أهمية الإرتقاء بها إلى مستوى الإمكانات المتاحة، لا سيما في مجالات الطاقة والطاقات المتجددة، والزراعة والصناعات الغذائية، وإدارة الموارد المائية، ودعم المؤسسات الناشئة والابتكار، مبرزًا ما يوفره الإطار القانوني الجديد للاستثمار في الجزائر من ضمانات وتحفيزات تعزز جاذبية السوق الجزائرية أمام الشركاء الدوليين، ومن بينهم المتعاملون الهولنديون.

من جهتها، عبّرت سفيرة هولندا عن اعتزازها بالعمل في الجزائر، مشيدة بالمكانة التي تحظى بها على الصعيدين الإقليمي والدولي. ومؤكدة استعداد حكومتها الجديدة للعمل على مواصلة الحوار والتعاون البنّاء مع الجزائر في مختلف القطاعات. بما في ذلك الانتقال الطاقوي، والبحث العلمي، والرياضة، والثقافة.

و جدّد الطرفان التزامهما بمواصلة التنسيق والتشاور والارتقاء بالعلاقات الجزائرية – الهولندية إلى مستويات أسمى. بما يعكس إرادة سياسية مشتركة في بناء شراكة متوازنة، عملية، ومستشرفه لآفاق المستقبل.

