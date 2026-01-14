ناصري يستقبل السفير الإيطالي ويؤكد متانة الشراكة الجزائرية – الإيطالية

استقبل عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، اليوم الأربعاء بمقر المجلس، سعادة سفير الجمهورية الإيطالية لدى الجزائر، ألبرتو كوتيلو، في زيارة مجاملة تندرج في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وفي مستهل اللقاء، رحّب رئيس مجلس الأمة بسعادة السفير، مشيدًا بعمق ومتانة الروابط التاريخية التي تجمع الجزائر وإيطاليا، والتي تستند إلى إرث حضاري وإنساني مشترك، وإلى مواقف التضامن الصادقة التي عبّر عنها الشعب الإيطالي ونخبه السياسية والفكرية خلال ثورة التحرير الوطنية، ما أسهم في تدويل القضية الجزائرية وترسيخها في الذاكرة الأوروبية.

كما أبرز عزوز ناصري الديناميكية الإيجابية التي تشهدها العلاقات الثنائية خلال السنوات الأخيرة، لاسيما عقب الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى روما، وما نتج عنها من دفع جديد للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، في ظل الإرادة السياسية الواضحة للارتقاء بالتعاون إلى آفاق أرحب وأكثر شمولًا.

وثمّن رئيس مجلس الأمة المحادثات التي جمعته برئيس مجلس الشيوخ الإيطالي، إغناسيو لاروسا، بروما، على هامش مشاركته ممثلًا لرئيس الجمهورية في أشغال مؤتمر مسار العقبة حول غرب إفريقيا.

من جهته، أكد سعادة السفير الإيطالي أن الجزائر تُعدّ الشريك الاقتصادي الأول لإيطاليا في إفريقيا، وشريكًا استراتيجيًا يحظى بمكانة محورية في السياسة الاقتصادية والطاقة الإيطالية.

وفي السياق ذاته، أبرز رئيس مجلس الأمة الفرص الواسعة التي يتيحها السوق الجزائري في ظل الإصلاحات الاقتصادية الجارية.

وعلى الصعيد الإقليمي والدولي، جدّد الطرفان تأكيد تقارب مواقفهما بشأن القضايا ذات الأولوية، وتمسكهما بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ولاسيما احترام سيادة الدول ودعم الحلول السلمية للنزاعات.

كما أكد رئيس مجلس الأمة دعم الجزائر الثابت لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والتزامها المبدئي بمسار تصفية الاستعمار في قضية الصحراء الغربية، ودعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفق قرارات الشرعية الدولية.

كما تم تبادل الرؤى حول تطورات الأوضاع في ليبيا ومنطقة الساحل والفضاء المتوسطي، مع التشديد على أهمية الحلول السياسية الشاملة، والحوار، وتعزيز السلم والاستقرار الإقليميين بعيدًا عن التدخلات الخارجية.