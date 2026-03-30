ناصري يستقبل رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم بالجمهورية التونسية

استقبل عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، مساء اليوم الاثنين، بمطار الجزائر الدولي هواري بومدين، عماد الدربالي، رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم بالجمهورية التونسية، الذي حلّ بالجزائر على رأس وفد برلماني، في زيارة إلى بلادنا بدعوة من رئيس مجلس الأمة، تدوم إلى غاية 1 أفريل 2026.

وكان رئيس مجلس الأمة مرفوقا بكلٍّ من رابح بغالي، نائب رئيس مجلس الأمة مكلف بالشؤون الخارجية، وحمة شوشان، عضو مجلس الأمة، رئيس مجموعة الصداقة والأخوة البرلمانية الجزائرية- التونسية، إلى جانب عبد الجليل بن الرابح، القائم بالأعمال بالنيابة بسفارة الجمهورية التونسية بالجزائر.

ومن المنتظر أن يتضمن برنامج الزيارة سلسلة من اللقاءات والمحادثات الثنائية، تخصَّص لبحث سبل تطوير التعاون البرلماني وتبادل الخبرات والتجارب، بما يعزّز علاقات التعاون والتشاور بين المؤسستين التشريعيتين، ويعكس متانة الروابط الأخوية والإرادة المشتركة في الارتقاء بالعلاقات الثنائية.

كما يرتقب أن تتوّج هذه الزيارة بالتوقيع على بروتوكول للتعاون البرلماني بين المؤسستين، إلى جانب الإعلان الرسمي عن تأسيس “منتدى التعاون البرلماني الجزائري-التونسي”. وتنصيب مجموعة الصداقة والأخوة البرلمانية الجزائرية-التونسية، بما من شأنه إضفاء طابع مؤسساتي دائم على علاقات التعاون والتنسيق، وتعزيز آليات التشاور وتبادل الخبرات بين الجانبين.