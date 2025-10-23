ناصري يستقبل رئيس مجلس الشيوخ لجمهورية الكونغو الديمقراطية

استقبل عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، ساما لوكوندي نيانجي جان ميشال، رئيس مجلس الشيوخ لجمهورية الكونغو الديمقراطية. على هامش أشغال الجمعية 151 للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقدة بجنيف (سويسرا).

في مستهل اللقاء، تقدم عزوز ناصري بخالص التهاني لنظيره بمناسبة انتخاب بلاده عضوا غير دائم بمجلس الأمن. لمنظمة الأمم المتحدة. مبديا استعداد الجزائر على وضع خبرتها في هذا المنصب تحت تصرف الكونغو الديمقراطية

وذكر ناصري بالرصيد التاريخي للعلاقات السياسية و الدبلوماسية بين البلدين التي تصادف هذه السنة الذكرى الثالثة. و الستين لإقامتها داعيا الى ضرورة استغلال هذا الزخم التاريخي من أجل علاقات نوعية و الرفع من مستوى التنسيق السياسي. في المحافل الدولية اضافة الى الدفع بوتيرة التبادل التجاري و الاقتصادي. خاصة في ظل الاجراءات التحفيزية التي يتضمنها قانوني الإستثمار و المناجم في الجزائر. مذكرا بضرورة تفعيل مجلس اللأعمال البيني بغية الرفع من مستوى التنمية في البلدين.

كما ابدى في ذات السانحة سعادة الجزائر باتفاق وقف اطلاق النار بين جمهورية الكونغو الديمقراطية. و رواندا معبرا عن استعداد الجزائر تقديم المساعدات الإنسانية. للإخوة في الكونغو الديمقراطية.

الجزائر تحرص على حلحلة الأزمات بالطرق السلمية

في ذات الشان جدد عزوز ناصري حرص الجزائر على حلحلة الأزمات بالطرق السلمية، مشيرا بالمناسبة الى ضرورة ايجاد تسوية. نهائية وعادلة للقضية الفلسطينية و معتبرا وقف اطلاق النار كبداية لحل شامل يجب ان يمكن الشعب الفلسطيني من اقامة دولته.

و فيما يخص مسألة تصفية الإستعمار في إفريقيا أكد عزوز ناصري تمسك الجزائر بالشرعية الدولية القائمة على ضرورة استفتاء الشعب الصحراوي. حول تقرير مصيره.

من جهته، أشاد ساما لوكوندي نيانجي جان ميشال بمواقف الجزائر تجاه الأزمات في القارة. و دورها في مجلس الأمن الأممي و مجلس السلم و الأمن الإفريقي.

من جانب آخر و على صعيد التبادل التجاري و الاقتصادي أبدى رئيس مجلس الشيوخ لجمهورية الكونغو الديمقراطية. استعداد بلاده الى توسيع مجالات التعاون الثنائي داعيا الى اقامة منتدى لرجال الأعمال بين البلدين.

كما الطرفان تطرقا في الأخير الى العلاقات على الصعيد البرلماني. و ابديا استعدادهما لإقامة مجموعة صداقة بين المجلسين و الى ابرام اتفاق تعاون يحدد معالم التعاون و التنسيق بين الهيئتي