ناصري يستقبل رئيس وزراء جمهورية بورندي
بقلم النهار أونلاين
استقبل اليوم الأربعاء رئيس مجلس الأمة عزوز ناصري رئيس وزراء جمهورية بورندي نيستور نتاهونتويي الذي يحل بالجزائر للمشاركة في فعاليات. معرض التجارة البينية الافريقية 2025 IATF”.
وتحتضن الجزائر العاصمة من 4 إلى 10 سبتمبر الجاري معرض التجارة البينية الإفريقية تحت شعار “بوابة العبور إلى فرص جديدة”. بمشاركة وفود من 140 دولة و أكثر من 2000 شركة من أفريقيا وخارجها, من بينها نحو 200 مؤسسة جزائرية. مع ترقب حوالي 35 ألف زائر مهني وإبرام اتفاقيات تجارية واستثمارية تتجاوز قيمتها 44 مليار دولار.
