ناصري يستقبل سفير جمهورية فنلندا.. وهذا ما دار بينهما

استقبل عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، بيكا هيفونين، سفير جمهورية فنلندا بالجزائر، الذي أدى له زيارة مجاملة.

وحسب بيان لمجلس الأمة فقد مثّلت المقابلة سانحة لاستعراض علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع الجزائر وفنلندا، والبحث في السبل الكفيلة بالارتقاء بها إلى آفاق أوسع، وذلك على ضوء جودة الحوار السياسي القائم بينهما.

في هذا السياق، أشاد عزوز ناصري بالنوعية التي تميز العلاقات الثنائية التي تجاوزت الست عقود من الزمن. مؤكدا على أهمية تشجيع التفاعل والتواصل بين أوساط الأعمال في البلدين من أجل الرفع من مستوى التبادل التجاري. على ضوء السياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية، التي سمحت للجزائر بترسيخ نقلة تنموية مستدامة عبر مراجعة واعتماد قوانين جديدة منظمة للنشاط الاقتصادي. تضمن إمكانات وامتيازات على غرار قانوني الاستثمار والنشاطات المنجمية.

الطرفان تناولا أيضا مستجدات الأوضاع الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي، ولاسيما في منطقة الشرق الأوسط. ومنطقة الساحل الصحراوي.

بهذا الشأن، جدد عزوز ناصري التذكير بمبادئ الدبلوماسية الجزائرية بتوجيه من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. القائمة على احترام سيادة الدول والشعوب والعمل على تسوية الأزمات بالطرق السلمية واحلال السلام بكونه أساس ضمان التنمية. مع التركيز على حق الشعوب في تقرير مصيرها منددا في ذات الوقت بالعدوان الإبادة والتهجير القسري. وسياسة التجويع المرتكبة من قبل الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني. كما أكّد أيضا على ضرورة تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير مصيره .

من جهته، نوّه سفير فنلندا بالجزائر، بالتطورات الحاصلة في الجزائر في السنوات الخمس الأخيرة معربا عن رغبة بلاده الاستفادة من مناخ الاعمال وما يتعلق بالاستثمارات في عدة قطاعات.