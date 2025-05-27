ناصري يستقبل سفير فيدرالية روسيا لدى الجزائر

استقبل رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، سفير فيدرالية روسيا لدى الجزائر، أليكسي سولوماتين، الذي أدى له زيارة مجاملة.

وخلال هذا اللقاء، سلم السفير الروسي لناصري رسالة تهنئة من نظيرته فالونتينا ماتفينكو، رئيسة المجلس الفيدرالي للجمعية الفيدرالية لروسيا. بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس الأمة.

وأوضح البيان أن هذا اللقاء شكل “سانحة للتطرق إلى راهن وآفاق علاقات الصداقة التاريخية العريقة التي تربط الجزائر وروسيا والتي تعرف تطورا نوعيا منذ الاتفاق على إعلان الشراكة الاستراتيجية المعمقة بين البلدين والتي تم توقيعها في جوان 2023, برعاية وإشراف من قائدي البلدين، رئيس الجمهورية. عبد المجيد تبون، ورئيس فيدرالية روسيا, السيد فلاديمير بوتين”.

كما تباحث الجانبان “سبل الاستثمار في هذه العلاقة المتميزة. من أجل الدفع بها إلى مستوى أعلى وتوسيع مجالاتها بين البلدين”.

وبالمناسبة، أشاد ناصري بـ”ديناميكية التعاون والتنسيق بين الجزائر وروسيا والتي تشهد توسعا منتظما وشاملا لكافة المجالات. في ظل حركية نهضوية غير مسبوقة تشهدها الجزائر الجديدة المنتصرة بقيادة رئيس الجمهورية”.

كما ذكر بمزايا قانون الاستثمار الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه والذي “يوفر بيئة جاذبة للمستثمرين.من خلال مجموعة من الحوافز والمزايا”. حيث يهدف هذا القانون إلى “تشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي بضمانات عالية. في إطار توجهات الجزائر نحو الانفتاح وتنويع الاقتصاد الوطني”.

على صعيد آخر، توقف ناصري عند الجهود التي تبذلها الجزائر من أجل “إيجاد حلول عادلة وسلمية للنزاعات.في إطار الحوار والتفاوض, عبر دبلوماسيتها النشطة على مستوى مجلس الأمن الدولي وتمسكها بأمن واستقرار منطقة الساحل”.

كما جدد, في هذا الصدد، تأكيد مواقف الجزائر المعروفة والثابتة تجاه حق الشعب الفلسطيني. في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.وفق القرارات والمواثيق الأممية.

أما السفير الروسي فقد أشاد من جهته بـ”ارتقاء التعاون البيني إلى مستويات رفيعة”، مؤكدا على “أهمية تعزيز مستوى العلاقات وتوسيعها”.