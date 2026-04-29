ناصري يستقبل سفير مملكة إسبانيا بالجزائر

إستقبل عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، صبيحة اليوم الأربعاء راميرو فرنانديز باتشيير، سفير مملكة إسبانيا لدى الجزائر، والذي أدى له زيارة مجاملة.

عزوز ناصري ذكر بقرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القاضي بإعادة تفعيل معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي تربط البلدين منذ أكتوبر 2002. معتبرا أن هذه الخطوة تعكس رغبة متبادلة في توطيد العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة متعددة الأبعاد بين البلدين. بما يعكس إرادة مشتركة في تدشين مرحلة متجددة قوامها الاحترام المتبادل، الثقة، وتوازن المصالح. مؤكدا أن الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية حريصة على بناء شراكات متوازنة ومنتجة مع شركائها. وأن العلاقات “الجزائرية-الإسبانية”، بحكم الجوار والتاريخ وتشابك المصالح، مؤهلة للتوسع نحو آفاق أرحب في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والبرلمانية. داعيا إلى ترجمة هذه الإرادة السياسية إلى تعاون عملي وملموس، خصوصًا في المجالات الاقتصادية والاستثمارية و الطاقوية، من خلال الاستثمار المنتج، ونقل التكنولوجيا، والشراكات الصناعية.

من جهته، عبّر سفير مملكة إسبانيا لدى الجزائر عن تقدير بلاده للجزائر، واعتزازها بعلاقات الجوار والصداقة التي تجمع البلدين. مشيدا بالدور المحوري الذي تضطلع به الجزائر في الفضاء المتوسطي وبمكانتها كشريك أساسي لإسبانيا. كما ثمّن الديناميكية الإيجابية التي تعرفها العلاقات الثنائية. مؤكدا حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع الجزائر. ومرافقة فرص الشراكة في المجالات ذات الأولوية، لاسيما الطاقة، الصناعة، الطاقات المتجددة، التكنولوجيا، التعليم والتكوين، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم مسار التقارب بين الشعبين الصديقين.

في خاتمة اللقاء، جدّد الطرفان عزمهما على الارتقاء بالعلاقات “الجزائرية–الإسبانية” إلى مستوى الشراكة المتجددة والطموحة، القائمة على الثقة، الاحترام المتبادل، وتلاقي المصالح. كما أكدا حرصهما على مواصلة التشاور والتنسيق بما يخدم تطلعات الشعبين الصديقين. ويعزز إسهام البلدين في صون الأمن والاستقرار، ودعم مسارات التنمية والتكامل في الفضاء المتوسطي.

