ناصري يسلّم رسالة من الرئيس تبون إلى رئيس جيبوتي

غادر عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، اليوم الأحد، العاصمة جيبوتي، عقب مشاركته، بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الجيبوتي المعاد انتخابه، إسماعيل عمر جيله، التي جرت أمس السبت 09 ماي 2026.

وقد شكلت هذه المشاركة مناسبة لتجديد تهاني الجزائر، قيادة وشعبا، للرئيس إسماعيل عمر جيله بمناسبة إعادة انتخابه، وكذا التأكيد على عمق علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع الجزائر وجمهورية جيبوتي، والإرادة المشتركة لتعزيز التشاور والتنسيق بين البلدين الشقيقين.

كما سلّم عزوز ناصري، خلال استقباله من قبل الرئيس الجيبوتي، رسالة خطية من أخيه عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية.

هذا وقد كان في توديع عزوز ناصري في مطار جيبوتي الدولي، كل من دليتا محمد دليتا رئيس الجمعية الوطنية في جيبوتي، عبد القادر حسين عمر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الجيبوتي. بالإضافة إلى الطاقم الدبلوماسي و الإداري بسفارة الجزائر لدى جيبوتي، يتقدمهم سعادة السفير محمد ناصر بساقلية.

