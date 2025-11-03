ناصري يشارك في أشغال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالدوحة

يشارك رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في أشغال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية. التي ستحتضنها العاصمة القطرية الدوحة من 04 الى 06 نوفمبر 2025.

وسيكون رئيس مجلس الأمة عزوز ناصري مرفوقا بعبد الحق سايحي، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. و حبيب دواقي، رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني لمجلس الأمة. إلى جانب إسلام دحمري، المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة العمل و نذير قوادرية، المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.

للإشارة، فإن القمة العالمية للتنمية الاجتماعية تنعقد وفقا لقراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 261/78 و318/78. وهي تهدف إلى معالجة الثغرات وإعادة الالتزام بإعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية وبرنامج العمل وتنفيذهما، وإعطاء الزخم اللازم لتنفيذ خطة عام 2030.

