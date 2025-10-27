ناصري يشارك في أشغال تمويل المنشآت من أجل التنمية في إفريقيا

يشارك رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في أشغال القمة الثالثة لتمويل المنشآت من أجل التنمية في إفريقيا، بلواندا (أنغولا).

