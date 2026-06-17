ناصري يشارك في المؤتمر التشاوري حول تجارة الرقيق العابرة للأطلسي بأكرا

يشارك عزوز ناصري رئيس مجلس الأمة، ممثلاً لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في أشغال المؤتمر التشاوري رفيع المستوى حول تجارة الرقيق العابرة للأطلسي، بأكرا.

ومن المقرر تنظيم أشغال هذا المؤتمر التشاوري يومي 18 و 19 جوان 2026، بالعاصمة الغانية أكرا.

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