ناصري يشارك في فعاليات الجمعية 151 للإتحاد البرلماني الدولي

ترأس رئيس مجلس الأُمَّة، عزوز ناصري، وفدا مشتركا فيما بين غرفتي البرلمان الجزائري، في فعاليات الجمعية 151 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها، بمدينة جنيف السويسرية.

وحسب بيان لمجلس الأمة، فالجمعية لقاء برلماني عالمي هام، يتباحث خلاله ممثلو شعوب العالم قضايا الراهن الدولي والإقليمي. ويطرحون الحلول المناسبة لمختلف التحديات والأزمات.

ويحمل موضوع النقاش العام عنوان: “الالتزام بالمعايير الإنسانية ودعم العمل الإنساني في أوقات الأزمات”.

بالإضافة إلى مواضيع أخرى تتم مناقشتها في إطار الهيئات النظامية واللجان الدائمة للاتحاد.

كما ستعتمد الجمعية قرارات تخص البند الطارئ الذي سيتم اختياره من طرف أعضاء الاتحاد البرلماني الدولي. وتصادق على قرارات لجانها الدائمة.

وقبيل افتتاح أشغال الجمعية، سيشارك الوفد البرلماني المشترك في الاجتماعات التنسيقية للمجموعتين الجيوسياسيتين العربية والإفريقية والمجموعة الإسلامية. وذلك من أجل تنسيق الجهود وتوحيد المواقف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

هذا ومن المزمع تنظيم فعاليات الجمعية 151 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها، في الفترة ما بين 17 و23 أكتوبر 2025 بمدينة جنيف السويسرية.