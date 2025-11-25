ناصري يشدد على استمرار الجزائر في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين

إستقبل رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس، وزير التربية والتعليم بدولة فلسطين، صبري صيدم، وعضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، مرفوقاً بسفير دولة فلسطين بالجزائر، فايز أبو عيطة.

وحسب بيان لمجلس الأمة، تناول اللقاء آخر التطورات التي تمرّ بها القضية الفلسطينية في ظل التصعيد المتواصل والاعتداءات المتكررة على الشعب الفلسطيني ومقدساته.

وجدّد رئيس مجلس الأمة التأكيد على أن موقف الجزائر ثابت ومبدئي تجاه القضية الفلسطينية. تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي جعل من دعم فلسطين التزاماً تاريخياً وأخلاقياً لا تراجع عنه.

كما شدّد عزوز ناصري على استمرار الجزائر في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني داخل مختلف الهيئات البرلمانية والدولية. ودعم جهود تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية وترسيخ الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ومن جهته، عبّر الوزير صبري صيدم عن عميق امتنانه لمواقف الجزائر، مشيداً بدعمها الثابت والعملي لفلسطين. ومؤكداً أن الشعب الفلسطيني يعتبر الجزائر سنداً صادقاً في مواجهة التحديات الراهنة.