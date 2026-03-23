ناصري يشرف على تنصيب اللجنة المشتركة استعدادًا للتصويت على التعديل الدستوري

ترأس عزوز ناصري، رئيس البرلمان، بعد ظهر اليوم الاثنين، بمقر مجلس الأمة، اجتماعاً لمكتبي غرفتي البرلمان، بحضور ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، ونجيبة جيلالي، وزيرة العلاقات مع البرلمان، كرّس لتنصيب اللجنة البرلمانية المشتركة، وإعداد مشروع النظام الداخلي لسير دورة البرلمان المزمع انعقاده، يوم الأربعاء 25 مارس 2026، للتصويت على مشروع القانون المتعلق بالتعديل الدستوري.

ولفت عزوز ناصري، رئيس البرلمان، إلى أنّ هذا الاجتماع، يأتي عملاً بمقتضيات المرسوم الرئاسي رقم 26-119 المؤرخ في 19 مارس سنة 2026، والمتضمن دعوة البرلمان بغرفتيه المجتمعتين معًا، للانعقاد يوم الأربعاء 25 مارس 2026، للتصويت على مشروع القانون المتعلق بالتعديل الدستوري. مذكّراً بالتدابير التي سيتم اللجوء إليها إلى حين هذا التاريخ.

ليُحيل بعدها الكلمة إلى إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، الذي أوضح بأنّ هذا التعديل، وفضلاً عن كونه أتى لمعالجة الاختلالات التي ميّزت الممارسة في الميدان؛ فإنّه جاء بعد أن تمّ الأخذ برأي المحكمة الدستورية في الموضوع.

وفي الختام، أعلن عزوز ناصري، رئيس البرلمان، رسمياً عن تنصيب اللجنة البرلمانية المشتركة، برئاسة رابح بغالي، نائب رئيس مجلس الأمة، بصفته أكبر أعضائها سنًا، وفخور إبراهيم، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، مقررًا لها، وذلك حتى تتمكن من مباشرة أعمالها.