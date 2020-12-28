ناصري يشرف على توزيع مفاتيح ومقررات استفادة من سكنات بمختلف الصيغ في معسكر

أشرف وزير السكن، كمال ناصري، على حفل توزيع مفاتيح ومقررات استفادة من سكنات بمختلف الصيغ في ولاية معسكر.

وقد تم توزيع 839 سكن بصيغة البيع بالإيجار “عدل” بكل من بلدية معسكر، تيغنيف والمحمدية.

كما تم توزيع 270 سكن عمومي إيجاري ببلديات عوف، راس العين عميروش وفروحة، و300 إعانة مالية في إطار البناء الريفي.

وقد شرع اليوم الإثنين، وزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري في زيارة عمل وتفقد على مستوى ولاية معسكر.

وإستهلّت الزيارة بتقديم عرض مفصّل حول وضعية القطاع قدّمه المدراء التنفيذيون التابعون للقطاع بولاية معسكر، والمدير العام لوكالة “عدل”.

فور نهاية العرض، قام الوزير بوضع حجر الأساس لمشروع إنجاز 1850 مسكن بصيغة البيع بالإيجار “عدل” بطريق ملعب الوحدة الإفريقية.

كما أعطى إشارة انطلاق الأشغال بذات الموقع، ما يعني الإنتهاء من توطين كل برنامج عدل بولاية معسكر.