ناصري يشيد بجهود إطارات البرلمان في إنجاح مشاركة الغرفتين بـ”سيلا 2025″

أشرف عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، ظهيرة اليوم الإثنين، بمقر المجلس، على حفل استقبال نُظم بمقر المجلس تكريماً لإطارات وموظفي ومستخدمي مجلس الأمة، الذين ساهموا في إنجاح مشاركة البرلمان بغرفتيه في الطبعة الثامنة والعشرين (28) لصالون الجزائر الدولي للكتاب - سيلا 2025.

في كلمة له بالمناسبة عبّر رئيس مجلس الأمة، عن خالص شكره وامتنانه لجميع الإطارات والعاملات والعاملين من الغرفتين، نظير الجهود المتميّزة التي بذلوها لإنجاح هذه المشاركة، التي تُعدّ أول مشاركة للبرلمان بغرفتيه في جناح واحد تحت شعار “برلمان بغرفتين بصوت واحد”، مؤكدا على أن هذه السابقة في تاريخ المؤسسة البرلمانية دليل على التكامل المؤسساتي الذي يرمى للإسهام في تدعيم الجزائر المنتصرة.

وثمّن رئيس مجلس الأمة روح الانضباط والتفاني والمسؤولية الجماعية التي طبعت أداء الجميع، مهنئاً إياهم على هذا النجاح ومتمنياً لهم المزيد من التألق والعطاء، حاثا إياهم ومن خلالهم كل إطارات وموظفي ومستخدمي المجلس على الرقي بعمل هذه المؤسسة التشريعية العتيدة.

واغتنم ناصري اغتنم هذه السانحة للتقدم بخالص عبارات الشكر والتقدير لإطارات وموظفي ومستخدمي المجلس الشعبي الوطني على ما بذلوه في سبيل نجاح هذه التجربة البرلمانية.