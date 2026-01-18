ناصري يشيد بدور البلدية ويثمّن جهود رئيس الجمهورية في إعادة الاعتبار لها

نشر رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، تغريدة على حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، بمناسبة اليوم الوطني للبلدية، أشاد فيها بالدور المحوري الذي تضطلع به البلدية في بناء الدولة وخدمة المواطن.

وقال ناصري في تغريدته: “في يومها الوطني، نحيّي البلدية كأول لَبِنَة في صَرْح الدولة، وقلب الخدمة العمومية بقربها من المواطن”.

كما حياّ رئيس مجلس الأمة “الإرادة القوية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من أجل استعادة البلديات مكانتها عبر مراجعة قانونها. لتكون رافعة حقيقية للتنمية المحلية في جزائر منتصرة تخدم مواطنيها بعدل وفعالية”.