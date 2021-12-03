ناصري يصادق على دفاتر التعليمات التقنية الخاصة بقطاع الأشغال العمومية

صادق وزير الأشغال العمومية، كمال ناصري، على دفاتر التعليمات التقنية الخاصة بالقطاع. والتي ستدرج من اليوم فصاعدا في جميع دفاتر الشروط النموذجية أو المتخصصة.

وقال ناصري، أنه “قصد إزالة النقائص المسجلة في القطاع تسعى الوزارة لتوحيد الممارسات والإجراءات المتعلقة بجودة التنفيذ سواء فيما يتعلق بالدراسات أو إنجاز أشغال المنشآت الأساسية أو رقابتها”.

وأضاف ناصري، أن قطاعه عمد وكإجراء مسبق إلى إعداد والمصادقة على دفاتر التعليمات التقنية الخاصة بالدراسات. وإنجاز وتنفيذ ومراقبة ومتابعة أشغال إنجاز وعصرنة البنى للطرق والمطارات. مضيفا أن هذه الدفاتر ستكون مضمنة من الآن فصاعد في جميع دفاتر الشروط النموذجية أو المتخصصة.

وكشف ناصري، أنه سيتم تعميم هذا الإجراء على المدى القريب ليشمل جميع مشاريع قطاع الأشغال العمومية. على غرار أشغال المنشآت البحرية وخصوصا أشغال صيانة المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة.

ودعا الوزير من جميع الأطراف المعنية الالتزام الصارم بتنفيذ دفاتر التعليمات التقنية هذه لتحقيق النجاعة المطلوبة في إنجاز المشاريع وتفادي النفقات الإضافية وتمديد اجال الانتاج. مشيرا إلى أنه سيتم تعبئة كل أدوات الرقابة اللازمة لتقييم مدى تطبيقها ميدانيا.

وفي حديثه عن النقائص، قال ناصري أن هذه الأخيرة تعود في بعض الأحيان إلى “نقص التحكم في إجراءات الصفقات العمومية وقواعد الانجاز ورقابة النوعية ومتابعة المشاريع”.

وأضاف أن تحليلا معمقا لبعض المشاريع التي تم انجازها أو تلك التي لا تزال قيد الانجاز، أظهر زيادات معتبرة في كميات وحجم الأشغال الواجب انجازها مقارنة بتلك المحددة في الصفقات الأولية. إضافة إلى تسجيل في بعض الأحيان تداخل بين مهام مختلف المتعاملين المعنيين بالمشاريع. و ورود تناقضات بين طبيعة المشاريع والشروط المؤهلة ومعايير إختيار المتعاملين المنصوص عليها في عروض الصفقات.

وفي ختام اللقاء استمع الوزير ناصري إلى عرض حول تطبيق إلكتروني يساعد على تسيير و تهيئة المنشآت الفنية الذي استحدثه فريق بحث من الرقابة التقنية للأشغال العمومية وشارك فيه طلبة من دول إفريقية.

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