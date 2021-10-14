ناصري يصنع الحدث في أحدث ظهور له ويتعرض للسخرية

خطف الفرانكو جزائري سمير ناصري، الأنظار إليه، أمس الأربعاء، في أحدث ظهور له، خلال مشاركته في مباراة ودية، استعراضية.

وظهر ناصري، بقميص ناديه السابق أولمبيك مارسيليا من جديد، خلال هذه المباراة التي جمعت قدامى لاعبي الفريق، النجوم الحاليين.

وتصدر سمير ناصري، حديث مواقع التواصل الإجتماعي، بالنظر للفورمة التي ظهر بها، أين زاد وزنه بشكل كبير، ما جعله يتعرض للسخرية عبر تعليقات الجماهير.

يذكر أن سمير ناصري (34 عاما)، كان قد أعلن اعتزاله كرة القدم نهائيا كلاعب محترف، شهر سبتمبر الماضي.

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