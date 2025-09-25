ناصري يعزي في وفاة الإعلامي أحمد بن يعقوب

تقدم رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، اليوم الخميس، بخالص التعازي لعائلة الإعلامي ،أحمد بن يعقوب. الذي وافته المنية أمس الأربعاء عن عمر ناهز 78 سنة.

وكتب ناصري عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: “ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة الإعلامي القدير أحمد بن يعقوب. الذي ترك بصماته الخالدة عبر أثير الإذاعة وشاشة التلفزيون بصوته المميز وكفاءته الرفيعة. بعد مسيرة مميزة”.

وأضاف ناصري :” تعازينا الخالصة لعائلته الكريمة والأسرة الإعلامية. سائلين المولى تعالى أن يتغمده برحمته الواسعة.”