ناصري يعزي في وفاة المجاهد محند السعيد نايت عبد العزيز

تقدم عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، بأخلص عبارات التعازي والمواساة لعائلة الفقيد المجاهد محند السعيد نايت عبدالعزيز.

وجاء في تغريدة نشرها رئيس مجلس الأمة عبر حسابه الخاص على منصة X “بقلوب يملؤها الحزن، تلقّينا نبأ وفاة المجاهد محند السعيد نايت عبد العزيز، الرئيس الشرفي لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري.الفقيد من رجالات الوطن الذين خدموا الاقتصاد الوطني بإخلاص. نتقدّم إلى أسرته بخالص التعازي وعميق المواساة، رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته.”

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور