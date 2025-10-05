ناصري يعزي في وفاة المجاهد والوزير الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي

بعث رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، اليوم الأحد، برسالة تعزية إلى عائلة المجاهد والوزير الأسبق.أحمد طالب الإبراهيمي، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 93 سنة.

كتب رئيس مجلس الأمة في رسالة التعزية: “أقمس اليوم في سماء الجزائر المنتصرة واحتجب كوكب من كواكبها التي أنارت لشعبها درب الحرية والانعتاق. الوزير والمستشار السابق، رئيس الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين إبان حرب التحرير المناضل والمجاهد والمثقف. الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي، نجل الشيخ العلامة البشير الإبراهيمي. الذي ارتقى إلى الرفيق الأعلى، أكرم الرحيم الرحمن مثواهما في جنات الخلد والمأوى”.

وذكر ناصري بأن الفقيد الذي تقلد مناصب المسؤولية ومهام رفيعة في الجزائر المستقلة، يعد “نفحة من الأعلام السياسيين الخالدين في حصافتهم وفي رصانتهم، في حلمهم واتزانهم”كما كان ”من الطلائع الذين انتصروا واختاروا نهج الثورة التحريرية الظافرة”.

كما كان الراحل “من طينة الرجال الذين نذروا العمر وجعلوا الوطن قبلتهم وناضلوا من أجل تحريره، حيث عانى في سبيل ذلك ما عانى وتجرع من ويلات الاستعمار الأعمى. وهو الذي ألقي عليه القبض من طرف الاستعمار الغاشم عام 1957.وقضى في غياهب السجون الاستعمارية خمس سنوات. وهو آنذاك رئيسا للاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين، وبعدها مسؤولا عن جبهة التحرير الوطني” .

وأمام هذا المصاب، يتقدم ناصري إلى أهل وذوي الفقيد، باسم أعضاء مجلس الأمة وأصالة عن نفسه، بـ”خالص العزاء وأحر مشاعر المواساة.سائلا العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويتقبله في عداد الصالحين من عباده، ويجزيه الجزاء الأجدى عما وهبه لوطنه”.