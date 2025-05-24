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الوطني

ناصري يعزي في وفاة المخرج المجاهد محمد لخضر حمينة

بقلم عايدة.ع
ناصري يعزي في وفاة المخرج المجاهد محمد لخضر حمينة
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تقدم عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، بأخلص عبارات التعازي في وفاة‏ المخرج، المجاهد محمد لخضر حمينة.

وجاء في نص تعزية ناصري والمنشورة على حسابه على منصةx “خالص العزاء في المجاهد محمد لخضر حمينة. أحد عمالقة السينما الملحمية وفخر السينما الجزائرية والعربية والإفريقية. مخرج عبقري أضاء السينما بحقائق ثورة نوفمبر وأرخ لها ووثق جرائم الاستعمار في الجزائر في تاريخ المهرجانات العالمية، فحصد أفخم التكريمات”.

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