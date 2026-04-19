ناصري يعزي في وفاة الوزير الأسبق وعضو مجلس الأمة شمس الدين شيتور

تقدم رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، بخالص التعازي إلى عائلة الوزير الأسبق وعضو مجلس الأمة، شمس الدين شيتور، الذي وافته المنية اليوم الأحد.

وجاء في نص التعزية: “ببالغ التأثر والأسى تلقيت نبأ انتقال عضو مجلس الأمة الأخ المرحوم البروفيسور شمس الدين شيتور إلى جوار ربه، بعد حياة حافلة بالعطاء والبذل ومسار ثري بمساهماته من كل المواقع والمهام التي تولاها في خدمة الجزائر، وزيرا وأستاذا جامعيا وبرلمانيا وإطارا من بين أكثر الكفاءات الجزائرية خبرة واقتدارا في مجاله”.

وتابع ناصري قائلا :”وإذ لا نملك إلا أن نستعين بالإيمان والصبر على ما يعترينا من ألم وأسى، فإنه ليس بوسعي في هذه اللحظة الصعبة إلا أن أحتسب وإياكم إلى المولى عز وجل، وإنها للحظات تخيّم فيها على مشاعرنا الكآبة والحسرة ونحن نودعه إلى جنة العلا إن شاء الله”.

وأضاف: “إذا كان الفراق أليما، فإن خير العزاء وأنتم تسجّون الفقيد إلى مثواه الأخير في ما ترك من ذكر وأثر طيب، سيبقى يشمله بالدعاء والرحمة. وإنني إذ أتوجه إليكم بخالص التعازي وصادق مشاعر المواساة أدعو الله تعالى أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم جميل الصبر والسلوان”.