ناصري يقدم التعازي إلى أمير دولة قطر في وفاة الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني

قدّم صباح اليوم الأربعاء، عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التعازي إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، في وفاة المغفور له بإذن الله، الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وذلك بقصر لوسيل بالعاصمة الدوحة.

ونقل ناصري خلال مراسم تقديم واجب العزاء، إلى صاحب السمو أمير دولة قطر أصدق تعازي رئيس الجمهورية. وأخلص مشاعر المواساة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته. وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة الحاكمة والشعب القطري الشقيق. جميل الصبر والسلوان، ليسلمه رسالة خطية من أخيه عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية. تضمنت تعازيه الخالصة ومشاعر المواساة في وفاة المغفور له بإذن الله.

وبالمناسبة استحضر رئيس مجلس الأمة، المناقب التي تحلى بها الفقيد الراحل، الذي كرّس حياته لخدمة بلاده وشعبه. وقاد مسيرة نهضة جعلت دولة قطر تتبوأ مكانة مرموقة إقليمياً ودولياً، وأسهم بحكمته وبعد نظره في ترسيخ ثقافة الحوار. والوساطة وإحلال السلم، فضلاً عن جهوده الإنسانية التي حظيت بالتقدير والامتنان.

علاقات أخوية وتاريخية جمعت الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بالجزائر

وناصري أكد بهذه المناسبة الأليمة، عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي جمعت الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة. آل ثاني بالجزائر وشعبها، وما تركه من بصمات طيبة ومواقف نبيلة ستظل راسخة في الذاكرة. مجدداً باسم رئيس الجمهورية خالص التعازي وصادق المواساة لقيادة دولة قطر وشعبها الشقيق.

يشار أنه كان في استقبال رئيس مجلس الأمة كل من سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب الأمير. وسمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير. وسعادة حسن بن عبد الله الغانم رئيس مجلس الشورى، ومعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني. رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إلى جانب عدد من أصحاب السعادة أنجال المغفور له الأمير الوالد وأصحاب السعادة الشيوخ.

جدير بالذكر أن عزوز ناصري رئيس مجلس الأمة، كان برفوقا بكل من السعيد سعيود.وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، اللواء محمد الصالح بن بيشة، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، سعادة صالح عطية. سفير الجزائر لدى قطر، إلى جانب البروفيسور مخلوف ساحل، رئيس ديوان رئيس مجلس الأمة. و إحسان الناعوق، مدير دول المشرق وجامعة الدول العربية بالنيابة بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

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