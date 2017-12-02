ناصري يقدم مساعدات مالية لمسلمي “الروهينغا”

منح اللاعب سمير ناصري ذو الأصول الجزائرية، مبلغا سخيا، شارك من خلاله في حملة جمع التبرعات لمسلمي الروهينغا المستضعفين “ببورما”.

وكشف موقع “واست فرانس”، أن ناصري قدم مبلغ 100 ألف أورو، كمساهمة منه لحملة جمع التبرعات التي أطلقها موقع الكتروني.

وشارك في هذه الحمله إلى جانب سمير ناصري، كل من الرئيس التركي الطيب أردوغان، إضافة لنجم برشلونة عثمان ديمبلي.

إلى جانب هذا عبر سمير ناصري عن دعمه لهذه الفئة من المسلمين، من خلال نشره لصورة عبر “تويتر” تبرز معاناتهم.

ويعد سمير ناصري، ثاني لاعب ذو أصول جزائرية سياهم في جمع التبرعات لمسلمي بورما، بعد لاعب الخضر سفيان فيغولي.