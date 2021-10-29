ناصري يكشف سبب إنهيار الطريق السيار “شرق_غرب”

أكد وزير الأشغال العمومية كمال ناصري، أن الكثافة المرورية للمركبات والحمولة المفرطة تسببت في اهتراء كثير من مقاطع الطريق السيار “شرق-غرب”. والتي باتت تشكل خطرا على مستخدمي الطريق.

وفي جلسة علنية بمجلس الأمة مخصصة للأسئلة الشفوية، أوضح الوزير، أن إصلاح مقاطع الطريق السيار “شرق-غرب”. خاصة في محوره الشرقي عرفت بعض الترميمات في السابق.

بالمقابل فإن كثافة المرور والحمولة المفرطة التي تتجاوز الحد المسموح به قد أدى الى إهترائها مجددا. كما أن مرور الشاحنات ذات الوزن الثقيل وعدم احترام الحمولة القصوى أثرت بشكل كبير على ديمومة هذه الطرق.

وفي ذات السياق، أوضح ناصري، أن الدراسات المنجزة حول الموضوع أشارت إلى أن الطريق السيار الذي صمم في البداية لإستيعاب 100 ألف مركبة يسجل حاليا مرور أكثر من 200 ألف مركبة.

وتستدعي هذه الوضعية إعادة إصلاح المقاطع المهترئة بصفة إستعجالية. وبالأخص الطريق الرابط بين الأخضرية والبويرة الذي يقع في منطقة جيو تقنية جد صعبة.

كما أشار الوزير الى ان المؤسسة العمومية للطرق السيارة قد سخرت دوريات على طول الطريق السيار شرق-غرب. لتقديم المساعدات اللازمة إلى جانب دوريات أخرى لإعادة تهيئة إشارات المرور خاصة في ولاية البويرة.

كما تطرق الوزير إلى إستئناف مشروع منفذ الطريق السيار “جن جن” الذي يعد من أولويات برنامج عمل الحكومة.

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