ناصري يلتقي بأعضاء سفارة الجزائر بالعاصمة الكونغولية

أدى رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، مساء يوم الخميس، زيارة مجاملة لاعضاء سفارة الجزائر بالعاصمة الكونغولية برازافيل.

وحسب بيان لمجلس الأمة، كان رئيس مجلس الأمة مرفوقا بالبرفيسور مخلوف ساحل، رئيس ديوان رئيس مجلس الأمة. وعزي فريدة مديرة العلاقات الثنائية الأفريقية بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج و الشؤون الأفريقية.

وكان في إستقباله سفير الجزائر بجمهورية الكونغو، عز الدين رياش والطاقم الدبلوماسي والإداري بالسفارة.

وتمت هذه الزيارة، عقب مشاركة رئيس مجلس الأمة، ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في مراسم تنصيب وأداء اليمين الدستورية لرئيس جمهورية الكونغو، دينيس ساسو نغيسو. الذي اعيد انتخابه أثر الاستحقاق الرئاسي الذي جرى شهر مارس الماضي.

وحظي رئيس مجلس الأمة، بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية خلال مراسم التنصيب هذه، باستقبال ينم عن مكانة الجزائر لدى جمهورية الكونغو خاصة والقارة الافريقية عامة نظير جهودها من أجل تعميم التنمية، واستتباب السلم ودفاعها عن حقوق شعوب والقضايا العادلة.