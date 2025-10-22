ناصري يلتقي بجنيف رئيس مجلس الأعيان الأردني

أجرى رئيس مجلس الأمة عزوز ناصري أمس الثلاثاء، بجنيف “سويسرا” لقاء ثنائيا مع رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل عاكف الفايز. حيث استعرضا العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين وسبل تطوير التعاون البرلماني

وحسب بيان للمجلس، فإن هذا اللقاء جاء على هامش مشاركة ناصري في أشغال الجمعية الـ151 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها. حيث شكل “فرصة لاستعراض راهن وآفاق العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين. وسبل تطوير التعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين”.

وأعرب الطرفان عن تقديرهما العميق لمستوى العلاقات السياسية القائمة بين الجزائر والمملكة الأردنية الهاشمية. مؤكدين “حرص القيادتين في البلدين على الارتقاء بها إلى مستويات أعلى من التنسيق والتشاور بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين”. كما شدد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون البرلماني الثنائي من خلال تفعيل مجموعات الصداقة البرلمانية. وتكثيف تبادل الزيارات والخبرات، وكذا تنسيق المواقف داخل المحافل البرلمانية الدولية لاسيما في إطار الاتحاد البرلماني الدولي. بما يسهم في دعم القضايا العربية المشتركة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة”.

وذكر ناصري بالتزام الجزائر بالدفاع عن حق الشعوب في تقرير مصيرها. مذكرا بضرورة تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره”.

واختتم اللقاء الثنائي بـ”التأكيد على الإرادة المشتركة لمواصلة التنسيق والتشاور البرلماني خدمة لقيم الحوار والتفاهم, وتعزيزا للعمل العربي المشترك.

