ناصري يمثل الرئيس تبون في تنصيب رئيس الكونغو برازافيل

بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، شارك عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، اليوم الخميس، بالعاصمة الكونغولية برازافيل، في مراسم تنصيب وأداء اليمين الدستورية لرئيس جمهورية الكونغو “دينيس ساسو نغيسو”، الذي أعيد انتخابه في الاستحقاق الرئاسي الذي جرى يوم 15 مارس المنصرم.

وقدم عزوز ناصري، بهذه المناسبة، تهاني رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى الرئيس دينيس ساسو نغيسو، متمنيا له التوفيق في مهامه.

وكان رئيس مجلس الأمة مرفوقا بسعادة عز الدين رياش، سفير الجزائر لدى جمهورية الكونغو، والبروفيسور مخلوف ساحل، رئيس ديوان رئيس مجلس الأمة.