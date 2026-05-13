ناصري ينقُل تحيات رئيس الجمهورية إلى نائبة الرئيس الأوغندي

حظي عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، اليوم الأربعاء، قبيل مغادرته العاصمة الأوغندية كامبالا، باستقبال من طرف جيسيكا ألوبو نائبة رئيس جمهورية أوغندا، وذلك بحضور سعادة جون كريستوم ألنتوما نسامبو، سفير جمهورية أوغندا لدى الجزائر.

وحسب بيان لمجلس الأمة، شكل اللقاء الذي جرى بمقر رئاسة جمهورية أوغندا، سانحة لتبادل عبارات التقدير. والتأكيد على عمق علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع الجزائر وأوغندا، وكذا الإرادة المشتركة. لتعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. لاسيما في الإطار الإفريقي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون المتعدد الأبعاد. بما في ذلك التعاون البرلماني، مع تجديد الشكر لأوغندا على دعمها لمرشح الجزائر لرئاسة البرلمان الإفريقي.

كما نقل عزوز ناصري إلى نائبة الرئيس الأوغندي تحيات عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، مجددًا تهاني الجزائر لأوغندا قيادةً وشعبًا بمناسبة إعادة انتخاب الرئيس يوويري موسيفيني وتنصيبه لعهدة جديدة.

وجرى هذا الاستقبال في ختام مشاركة عزوز ناصري، بصفته ممثلاً لرئيس الجمهورية، في مراسم تنصيب الرئيس الأوغندي المعاد انتخابه، بحضور كل من سعادة مراد أمقران، سفير الجزائر لدى أوغندا، البروفيسور مخلوف ساحل، رئيس ديوان رئيس مجلس الأمة، بالإضافة إلى محمد لمين حبشي، مدير الدراسات بوزارة الشؤون الخارجية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور